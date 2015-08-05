Гривня на міжбанку впала майже до 22 за долар

У середу, 5 серпня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на закриття торгів установилися на рівні 21,80/21,93.

Про це УНІАН повідомив дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро знаходяться на рівні 23,7830/23,9230, до російського рубля – на рівні 0,3470/0,3490.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 установився на рівні 21,5659 грн/дол., на цей час було укладено 479 угод на суму 361,32 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину сьогоднішніх торгів установилися на рівні 21,50/21,70.