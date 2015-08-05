Правоохоронці вилучили в "міняйл" у Києві понад $4 мільйони та зброю

Співробітники податкової міліції, прокуратури й управління Міністерства внутрішніх справ Києва виявили та вилучили під час обшуку в незаконних пунктах обміну валют 4 млн дол. та 7 млн грн, повідомила прес-служба Державної фіскальної служби з посиланням на першого заступника голови відомства Сергія Білана.

«Встановлено, що злочинці під час надання незаконних послуг з обміну валюти ухилилися від сплати податків у особливо великих розмірах. У результаті обшуків було вилучено 4 мільйони доларів США та 7 мільйонів гривень, а також документи, що підтверджують протиправну діяльність, автоматичну вогнепальну зброю та боєприпаси», - йдеться в повідомленні.

За словами Білана, зараз проводяться обшуки за місцем проживання організатора злочинної схеми і безпосередньо в пунктах обміну валют у рамках відкритої кримінальної справи.

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Як повідомляв УНІАН, у середині липня співробітники Служби безпеки України спільно зі столичною прокуратурою викрили в Києві діяльність організованої групи, яка контролювала масштабний нелегальний бізнес обміну валют. Добовий обіг валюти, яка виводилася у "тінь", становив понад 3 млн дол. Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 800 тис. дол., 40 тис. євро та 100 тис. грн.