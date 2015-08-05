Експерти прогнозують дефіцит валюти у Росії вже найближчим часом

Експерти НДУ «Вища школа економіки» вважають, що найближчими місяцями російські компанії і банки можуть зіткнутися з дефіцитом валюти на внутрішньому ринку.

Про це пише РБК з посиланням на огляд університету.

«Зниження нафтових цін, рішення Банку Росії і ФРС США за процентними ставками призвели до чергової хвилі зниження курсу рубля. У найближчі місяці російські компанії і банки можуть зіткнутися з дефіцитом валюти на внутрішньому ринку», — йдеться в бюлетені НДУ «ВШЕ» за період з 23 липня по 4 серпня.

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На думку авторів, Банк Росії в травні працював на ослаблення курсу національної валюти, скуповуючи з 14 травня по $200 млн на день. Всього було куплено близько $10 млрд, що значно перевищило прибування валюти за поточними операціями і посилило тиск на рубль.

При цьому політика ЦБ, на думку експертів ВШЕ, була націлена не на бажання простимулювати експортерів, а на погашення зовнішніх боргів та виведення капіталу за кордон. При цьому Банк Росії не пішов на зниження курсу до позначки 65 руб. за долар, щоб компенсувати зниження цін на нафту і поповнити бюджет до рівня кінця 2014-го — початку 2015 року.

28 липня Банк Росії перестав скуповувати валюту, розраховуючи позначити валютний коридор в діапазоні 50-60 руб. за долар і тим самим запобігти скуповуванню готівкової валюти і притримування виручки експортерами. Однак подальша заяву ФРС США про плани залишити ставку на колишньому рівні і рішення про зниження ключової ставки Банком Росії призвели до того, що курс долара перевищив 62 руб.

Автори дослідження прогнозують, що в умовах економічної кризи Банк Росії в серпні-вересні може зіткнутися з новими проблемами. Погашення зовнішніх боргів (у вересні на піку платежі досягнуть $14 млрд) і накопичення валюти підприємствами і банками змусять регулятора або знову відпустити рубль у "вільне плавання", або задовольнити попит на валюту за рахунок накопичених резервів.