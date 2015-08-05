Мінфін погодився перенести зустріч з кредиторами і заявив про запасні "альтернативні" методи фінансування

Україна готова перенести заплановану на 6 серпня зустріч із Комітетом кредиторів на 10-11 серпня, проте в разі провалу переговорів розглядає можливість застосування «альтернативних» механізмів фінансування в рамках своєї програми співпраці з основним кредитором країни – Міжнародним валютним фондом. Про це йдеться у заяві Міністерства фінансів України, розміщеному на сайті відомства.

«Міністерство фінансів України, діючи з конструктивними намірами і прозоро, погодилося на прохання Спеціального комітету кредиторів України перенести зустріч, заплановану на четвер поточного тижня, на понеділок або вівторок наступного тижня з метою дати Комітетові більше часу на підготовку оновленої та покращеної пропозиції щодо реструктуризації боргу», - йдеться в заяві Мінфіну.

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Як відзначається в документі, метою Міністерства фінансів завжди було досягнення домовленості з кредиторами, яке дозволило б досягти цілей реструктуризації, встановлених у програмі співпраці України з МВФ. «Україна вже досягла таких домовленостей з держателями боргових зобов'язань своїх державних банків: «Укрексімбанку» і «Ощадбанку», - нагадали в Мінфіні.

При цьому в міністерстві відзначили, що в разі неможливості досягти домовленості щодо реструктуризації боргу з приватними кредиторами на рівні держави на початку наступного тижня «Україна буде змушена використовувати альтернативні механізми для забезпечення фінансування своєї програми співпраці з МВФ».

«Це є останньою можливістю для досягнення спільної домовленості напередодні виплат за єврооблігаціями у вересні та жовтні, а також напередодні наступного перегляду програми співпраці України з МВФ, який поки що планується на вересень», - наголосили у Мінфіні.

Як повідомляв УНІАН, Україна почала переговори про реструктуризацію частини боргу в рамках нової програми з МВФ у березні цього року і розраховує в результаті відтермінування виплат за боргами і їх часткового списання заощадити до 5,2 млрд дол. в цьому році і до 15,3 млрд дол. у найближчі 4 роки.

Після трьох з половиною місяців результативними стали тільки переговори державних банків – «Укрексімбанку» і «Ощадбанку», які домовилися з власниками своїх єврооблігацій з погашенням в 2015-2018 роках на 1,5 млрд дол. і 1,3 млрд дол. відповідно про відтермінування виплати боргу на 7 років в обмін на підвищення ставки купона без списання основної суми боргу.

У червні міністр фінансів Наталія Яресько заявила, що Україна «теоретично» наприкінці липня може оголосити мораторій на виплати в разі відсутності прогресу в переговорах з кредиторами, для чого у Кабінету міністрів є повноваження згідно з чинним із 17 червня закону. Однак згодом сторони переговорного процесу оприлюднили спільну заяву про прогрес та укладення угоди про конфіденційність, а 24 липня Мінфін виплатив купон за євробондами на 120 млн дол.

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Наприкінці минулого тижня агентство Bloomberg з посиланням на свої джерела повідомило, що кредитори погодилися на списання 5% основної суми боргу за єврооблігаціями і Україна запропонувала провести прямі переговори в перший тиждень серпня.

4 серпня Міністерство фінансів України направило оновлену пропозицію Комітету кредиторів щодо реструктуризації суверенного і гарантованого державою боргу, назвавши поточний тиждень вирішальним для переговорів. Мінфін також запропонував зустрітися на вищому рівні в Лондоні 6 серпня. Однак у відповідь Комітет кредиторів назвав нову пропозицію України неприйнятною і засумнівався в можливості зустрічі 6 серпня.