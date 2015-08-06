Російський рубль через дешеву нафту різко впав нижче 64 за долар

Валютні торги на Московській біржі відкрилися сьогодні різким зниженням курсу рубля.

Як пише РБК, одразу після початку торгів курс долара вперше більш ніж за п'ять місяців перевалив за 64 руб., піднявшись на максимумі до 64,036 руб., що на 57,5 коп. вище за рівень закриття вчорашніх торгів. Попереднього разу вище позначки 64 руб. курс долара піднімався 24 лютого 2015 року.

Одночасно з цим курс євро піднявся до позначки 69,835 руб., що на 63,5 коп. вище за рівень закриття торгів 5 серпня.

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