Гривня на міжбанку знову зміцнилася - до 21,70 за долар

У четвер, 6 серпня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів установилися на рівні 21,50/21,70 грн/дол.

Про це УНІАН повідомив дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро знаходяться на рівні 23,20/23,63 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3320/0,3380 грн/рубль.

Читайте такожНБУ посилив санкції до банків за надмірну купівлю валютиЗа даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:00 установився на рівні 21,6984 грн/дол., на цей час було укладено 14 угод на суму 19,59 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 5 серпня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на закриття торгів установилися на рівні 21,80/21,93.