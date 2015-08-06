В Україні зафіксували місячну дефляцію вперше з серпня 2013 року

Дефляція в Україні у липні 2015 року, порівняно з червнем, без урахування окупованого Криму і Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції, становила 1%.

Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

За даними Держстату, дефляція місяць до місяця зафіксована вперше з серпня 2013 року.

У річному вираженні (липень 2015 року проти липня 2014 року) інфляція сповільнилася до 55,3% із 57,5%, зафіксованих місяцем раніше.

З початку року, за січень-липень, споживчі ціни в Україні зросли на 39,3%.

Згідно з наведеними даними, в липні порівняно з попереднім місяцем найбільше подорожчали послуги каналізації – на 2,3%, водопостачання – на 2,1%, м'ясо та м'ясопродукти – на 2%, алкогольні напої - на 1,7%, квартплата – на 0,7%, безалкогольні напої – на 0,6%.

У річному вираженні, проти липня 2014 року, найбільше зросли ціни на природний газ в 5,5 разу, соняшникову олію – на 88%, фрукти – на 75%, яйця - на 67%, хліб і хлібопродукти – на 65,5%, рибу та продукти з риби – на 61%.

Зниження цін у липні проти червня зафіксовано на овочі – на 21,6%, фрукти – на 6,1%, взуття – на 5,8%, одяг – на 4,1%,

У річному вираженні зниження цін не зафіксовано ні на жодну з груп споживчих товарів і послуг.

Читайте такожМВФ озвучив прогноз по Україні: до кінця року інфляція 46%, курс гривні - 22 за доларЯк повідомляв УНІАН, інфляція в Україні у червні 2015 року, порівняно з травнем, без урахування окупованого Криму і Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції, сповільнилася до 0,4% з 2,2%, зафіксованих місяцем раніше. У річному вираженні, у червні 2015 року порівняно з червнем 2014 року, інфляція становила 57,5%.

Кабінет міністрів України розглядає три сценарії розвитку економіки України в 2015 році: песимістичний з падінням ВВП на 11,9% при інфляції 42,8%, і два більш оптимістичних сценарії з падінням економіки в діапазоні від 5,5% до 8,6% при інфляції в діапазоні від 26,7% до 38,1%.

Національний банк України прогнозує на 2015 рік падіння ВВП на 9,5% при інфляції 48%.