Гривня на міжбанку подорожчала відразу на 40 копійок

У четвер, 6 серпня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на закриття торгів установилися на рівні 21,00/21,30.

Про це УНІАН повідомив дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро знаходяться на рівні 22,9190/23,2380, до російського рубля – на рівні 0,3280/0,3330.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 установився на рівні 21,4841 грн/дол., на цей час було укладено 628 угод на суму 475,97 млн дол.

Читайте такожМВФ висунув Нацбанку умови для можливого скасування обмежень на валютному ринкуЯк повідомляв УНІАН, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину сьогоднішніх торгів установилися на рівні 21,50/21,70.