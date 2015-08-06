Голова ДФС вирішив, що вже здолав "більшу частину" корупції у фіскальній службі

“Коли нас призначали, і мене особисто, 5 травня 2015 року, прем'єр-міністр і міністр фінансів ставили кілька завдань. Основним завданням була боротьба з корупцією. Я вважаю, що більшу частину організованої корупції здолали. Ніхто зараз не може сказати, що якась схема або локалізується, або кришується керівництвом фіскальної служби», - сказав Насіров.

Крім того, він повідомив, що за три місяці роботи керівником фіскальної служби було звільнено 1386 податківців, а призначено 394 нових співробітника.

“За три місяці ми звільнили 1386 працівників. Можна порахувати, скільки людей на день ми звільняли", - сказав він.

Зокрема, за його словами, були звільнені 263 керівника по податковому напрямку, 75 керівників податкової міліції та близько 60% керівництва митниць.

Читайте такожЯценюк наполягає на скороченні Фіскальної служби вдвічіЯк повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив новому керівництву Державної фіскальної служби, призначеному 5 травня, змінити всіх керівників регіональних органів ДФС.

За словами керівника митниці Костянтина Лікарчука, за останні три місяці з моменту призначення керівництва Державної фіскальної служби України було змінено 50% керівництва усіх регіональних митниць України.