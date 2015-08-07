Базова дефляція в Україні за липень становила 0,1%

Базова дефляція (негативний базовий індекс споживчих цін) в Україні у липні 2015 року порівняно з попереднім місяцем становила 0,1% проти інфляції на 0,4%, зафіксованої у червні.

Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, у річному виразі, до липня 2014 року, базова інфляція у липні 2015 року сповільнилася до 43,8% з 45,1%, зафіксованих місяцем раніше.

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З початку року, до грудня 2014 року, базова інфляція у липні становила 28,1%, за січень-червень порівняно з аналогічним періодом попереднього року - 41,1%.

Держстат нагадує, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, в Україні у липні 2015 року порівняно з червнем, вперше з серпня 2013 року зафіксовано дефляцію, яка становила 1%. У річному виразі інфляція у липні сповільнилася до 55,3% з 57,5%, зафіксованих місяцем раніше. З початку року, за січень-липень, споживчі ціни в Україні зросли на 39,3%.

Згідно з методологією Держстату, базова інфляція виключає короткотермінові нерівномірні зміни цін під впливом окремих факторів адміністративного, подієвого і сезонного характеру.