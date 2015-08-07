Гривня на міжбанку зміцніла вже до 21,15 за долар

У п'ятницю, 7 серпня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів установилися на рівні 21,05/21,15.

Про це УНІАН повідомив дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро знаходяться на рівні 22,9990/23,1580, до російського рубля – на рівні 0,3280/0,3310.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:00 установився на рівні 21,1008 грн/дол., на цей час було укладено 43 угоди на суму 39,46 млн дол.

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Як повідомляв УНІАН, у четвер, 6 серпня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на закриття торгів установилися на рівні 21,00/21,30.