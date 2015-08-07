Доходи зведеного бюджету за 7 місяців зросли на третину

Про це повідомила прес-служба Державної фіскальної служби України.

Згідно з повідомленням, з урахуванням перерахувань згідно з Бюджетним кодексом України доходи державного бюджету за вказаний період становили 259,4 млрд грн, до місцевих бюджетів надійшло 53,2 млрд грн, надходження в загальний фонд держбюджету становили 259,3 млрд грн, що забезпечило виконання індикативних показників Міністерства фінансів на 105,4%.

У розрізі основних платежів у січні-липні 2015 року приріст до відповідного періоду 2014 року забезпечено з податку на додану вартість із ввезених на територію України товарів - на 37,4%, податку на додану вартість з вироблених на території України товарів (робіт, послуг) - на 21,6%, акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) - на 37,4%, з рентної плати за користування надрами - на 58,4%, акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів - у 8,7 разу, частини чистого прибутку (доходу) - у 2,9 рази, збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності - на 43%.

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З початку року платникам податків на рахунки відшкодовано 33,5 млрд грн податку на додану вартість.

Надходження єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування становило 102,1 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, доходи зведеного бюджету за січень-червень 2015 року становили 263,9 млрд грн, що на 66,2 млрд грн, або на 33,5%, більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Відповідно до держбюджету, більш як третину податкових надходжень в поточному році має забезпечити податок на додану вартість – 157,8 млрд грн за обсягу запланованого до відшкодування ПДВ 56,1 млрд грн. Загальний обсяг зборів акцизного податку для товарів, вироблених в Україні і ввезених на територію України, заплановано на рівні 60 млрд грн. Обсяг експортних й імпортних мит становитиме 31,7 млрд грн.

Неподаткові доходи держбюджету становитимуть близько 100,5 млрд грн і будуть сформовані в першу чергу за рахунок перерахувань Національного банку (65,4 млрд грн), участі держави в управлінні підприємств (4,6 млрд грн) й адміністративних платежів (4,1 млрд грн).

Близько 1,5 млрд грн повинні становити конфісковані кошти та кошти від реалізації майна, отриманого з використанням корупційних схем.