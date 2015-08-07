СБУ призупинила бюджетне фінансування підприємства Ахметова в Донецьку

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

«Служба безпеки України припинила фінансування з Державного бюджету підприємства, яке розташоване на тимчасово окупованих територіях і не пройшло процедуру перереєстрації відповідно до вимог чинного законодавства. За результатами процедур державних закупівель воно отримувало кошти з держбюджету на суму понад 200 млн грн», - йдеться в повідомленні.

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СБУ встановила, що підконтрольне Ахметову підприємство фактично продовжувало працювати в Донецьку, отримуючи гроші від держави, що заборонено бюджетним кодексом України.

У Державній казначейській службі фінансування підприємства тимчасово призупинено з метою недопущення необґрунтованих бюджетних витрат.