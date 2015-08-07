Група UniCredit продасть дочірній банк в Україні до кінця року - ЗМІ

Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на заяву голови наглядової ради Bank Austria, який об'єднує східноєвропейські активи групи, Віллібальда Чернка.

За інформацією видання, банк веде переговори з потенційним покупцем протягом тривалого часу, і плани з продажу стають дедалі конкретнішими.

«Продаж української «дочки» не просто ймовірний - це повинно статися в наступні місяці, до кінця 2015 року», - йдеться у повідомленні.

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Також повідомляється, що даних про ціну продажу поки немає, проте вже очевидно, що UniCredit не зможе окупити 1,5 млрд євро інвестицій, витрачених на купівлю українського банку 2008 року.

Видання нагадує, що Bank Austria мав намір продати український банк з початку 2014 року, однак довго не міг знайти покупця.

Як повідомляв УНІАН, у червні цього року у ході представлення нового керівництва UniCredit Bank топ-менеджери банку заявляли, що група поки не планує залишати український ринок, оскільки бачить перспективи у країні і її банківському секторі.

UniCredit Bank - об'єднана структура, утворена в результаті злиття дочірніх банків UniCredit Group в Україні, «Унікредит Банку» і «Укрсоцбанку».

У грудні 2013 року було завершено процес інтеграції банків, об'єднаний банк продовжує роботу під назвою UniCredit Bank і входить до групи найбільших банків України за обсягом активів.