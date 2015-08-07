Експеримент з передачі 50% надприбутків митниць до місцевих бюджетів має затвердити ВР - Мінфін

Про це йдеться в коментарі Міністерства фінансів України, підготовленому у відповідь на звинувачення, висловлені на адресу Міністерства, в саботажі фінансування проекту реконструкції дороги «Одеса - Рені».

Раніше глава Одеської облдержадміністрації Міхеїл Саакашвілі звинуватив Мінфін у тому, що саме це відомство не дозволяє одеській владі знайти ресурси на реконструкцію дороги. За словами Саакашвілі, обласна держадміністрація розраховувала отримати гроші за рахунок перерозподілу надприбутків митниці. Однак Мінфін, нібито, не дозволяє цього зробити.

«У липні президент України вніс до Верховної Ради проект закону №2315, який пропонує ввести в трьох регіонах України - Одеській, Львівській, Волинській області - експеримент, згідно з яким в цих областях буде залишатися 50% перевиконання планів зборів на митниці. В даний час цей проект закону ще не прийнято і, відповідно, він не діє, - повідомили в Мінфіні. - 17 липня він був прийнятий у першому читанні, але в цілому Верховна Рада зможе прийняти цей документ не раніше вересня, коли народні депутати повернуться зі своїх відпусток».

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Крім того, в Міністерстві підкреслили, що навіть за умови прийняття проекту закону в остаточній редакції, Мінфін, згідно з чинним законодавством, оформить індикативний план доходів митниці, деталізацію якого потім проведе Державна фіскальна служба з урахуванням результатів оперативного моніторингу ситуації на місцях.

При цьому в Міністерстві нагадали, що в червні 2015 року новому керівництву ДФС було поставлено завдання посилити боротьбу з контрабандою на митниці і, таким чином, збільшити надходження до бюджету.

«Зокрема, в липні ДФС повинна була збільшити надходження на 20%. Очікувалося, що завдяки боротьбі з контрабандою і збільшенню ефективності роботи, замість 17,4 млрд грн, надходження повинні були скласти 20,9 млрд грн», - зазначили в Міністерстві.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін розраховує представити реформу Державної фіскальної служби вже найближчим часом, а до вересня – презентувати Новий податковий Кодекс.