Дефіцит бюджету України скоротився в 11 разів

Державний бюджет України за підсумками першого півріччя 2015 року зведено з дефіцитом на рівні 2,1 млрд грн після профіциту в 5,61 млрд грн за січень-травень, повідомляється на сайті Міністерства фінансів.

«Дефіцит державного бюджету за I півріччя 2015 року становить 2,1 млрд грн, у т.ч. дефіцит загального фонду державного бюджету – 800 млн грн проти запланованого на цей період дефіциту в сумі 43,2 млрд грн», - йдеться в повідомленні.

При цьому показник дефіциту держбюджету за перше півріччя майже в 11 разів нижчий за аналогічний показника за перше півріччя попереднього року на рівні 22,7 млрд грн.

Мінфін зазначає, що зведений бюджет за I півріччя 2015 року виконано з тимчасовим перевищенням доходів над видатками або з профіцитом у сумі 12,3 млрд грн, водночас як за аналогічний період минулого року зведений бюджет виконано з дефіцитом на рівні 20,8 млрд грн.

Доходи держбюджету в січні-червні становили 244,7 млрд грн, що на 68,8 млрд грн, або на 39,1%, більше за показник за аналогічний період минулого року. У порівнянлних умовах, без врахування надходжень від продажу 3G-ліцензій, надходження зросли на 60 млрд грн, або на 34,1%.

До зведеного бюджету за цей період надійшло 298,7 млрд грн доходів, що на 74,1 млрд грн, або на 33% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Касові видатки держбюджету становлять 245,7 млрд грн, що на 24,4%, або на 48,1 млрд грн, більше за відповідний показник 2014 року.

Видатки зведеного бюджету становлять 285,2 млрд грн, що на 16,8%, або на 41,0 млрд грн, більше, ніж за 6 місяців 2014 року.

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Як повідомляв УНІАН, державний бюджет України за підсумками січня-травня 2015 року зведено з профіцитом у 5,61 млрд грн, що на 2,6 млрд грн, або на 31,6%, менше за профіцит за січень-квітень. При цьому за аналогічний період минулого року бюджет було зведено з дефіцитом у 12,224 млрд грн.

Нинішній держбюджет України на 2015 рік передбачає доходи на рівні 502,260 млрд грн, видатки - 566,870 млрд грн, граничний обсяг дефіциту в розмірі 75,820 млрд грн, або 4,1% ВВП, поріг держборгу на рівні 1,394 млрд грн.

Фактичний дефіцит держбюджету за 2014 рік, включаючи випуск ОВДП для компенсації різниці в тарифах місцевим бюджетам на оформлення відшкодування ПДВ, становить 78,07 млрд грн, що на 20,7% більше за показник 2013 року.