Офіційний курс гривні зріс одразу на 40 копійок

Згідно з інформацією сайту Національного банку України, Нацбанк на 10 серпня установив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 доларів США – 2108.9882 (7 серпня – 2148.4096);

100 євро – 2307.4440 (7 серпня – 2338.5438);

10 російських рублів – 3.3036 (7 серпня – 3.3640).

Як повідомляв УНІАН, з моменту переходу до гнучкого курсоутворення на валютному ринку за 2014 рік і два місяці 2015 року гривня знецінилася до долара США за офіційним курсом у 3,8 разу до нового історичного мінімуму на рівні 30,01 грн/дол.

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Після введення НБУ низки обмежень на валютному ринку і отримання першого траншу від МВФ у рамках нової програми – у березні поточного року, гривня менш ніж за два тижні зміцнилася і коливається в межах 21-23 грн/дол. протягом останніх чотирьох місяців.