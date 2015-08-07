НБУ в липні купив на міжбанку $ 88,9 мільйонів більше, ніж продав

За інформацією НБУ, у тому числі в липні він купив 163,2 млн дол. за курсом 21,00 грн/дол., продав – 74,3 млн дол. за курсом 21,960559 грн/дол.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк викупив у червні на міжбанківському валютному ринку на 209,2 млн дол. більше, ніж продав.

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Золотовалютні резерви НБУ за липень зросли на 1%, або на 112 млн дол., - до 10,4 млрд дол.

Україна отримала другий транш від Міжнародного валютного фонду на 1,7 млрд дол. 5 серпня, кошти в повному обсязі зараховано в резерви НБУ.