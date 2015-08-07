Мінфін США закликав кредиторів України досягти компромісу щодо реструктуризації боргу – ЗМІ

Міністерство фінансів США закликало Комітет кредиторів України, з яким наша країна веде переговори з реструктуризації частини державного боргу з березня поточного року, якомога швидше досягти компромісу. Про це йдеться в коментарі, підготовленому заступником міністра фінансів США Натаном Шитсем для телеканалу CNBC.

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«Ми наполегливо закликаємо кредиторів у найближчі тижні досягти домовленостей з керівництвом України, дотримуючись трьох критеріїв, вказаних у програмі співпраці України з Міжнародним валютним фондом, - йдеться в коментарі. - Зробивши це, кредитори отримають можливість бути частиною рішення, яке відповідає їх власним інтересам, а також економічному становищу та геополітичному положенню України. Сильна і стабільна Україна важлива для всіх сторін - українських громадян, міжнародних партнерів та інвесторів. Ми всі переможемо, якщо Україна стане багатою і розвиненою країною».

За словами Шитса, конфлікт на сході України тримає у напруженні всю світову громадськість, але він не повинен зупиняти ті зусилля, які робить український уряд у частині реформ і подолання економічної кризи. У цьому сенсі виділення Києву другого кредитного траншу за програмою Міжнародного валютного фонду є визнанням реформ, які вже здійснені за останні півроку, зазначив Шитс.

«Немає сумнівів у тому, що уряд і народ України переживають неймовірні виклики з почуттям гідності і обов'язку. Народ України робить все, щоб розпрощатися з минулим і закласти фундамент стабільного і процвітаючого майбутнього країни», - зазначив чиновник.

Як повідомляв УНІАН, Україна почала переговори про реструктуризацію частини держборгу у рамках нової програми з МВФ у березні цього року і розраховує у результаті відстрочки виплат за боргами і їх часткового списання заощадити до 5,2 млрд дол. у цьому році і до 15,3 млрд дол. у найближчі 4 роки.

Після трьох з половиною місяців результативними стали тільки переговори державних банків - «Укрексімбанку» і «Ощадбанку», які домовилися з власниками своїх єврооблігацій з погашенням у 2015-2018 роках на 1,5 млрд дол. і 1,3 млрд дол. відповідно про відстрочку виплати боргу на 7 років в обмін на підвищення ставки купона без списання основної суми боргу.

У червні міністр фінансів Наталія Яресько заявила, що Україна «теоретично» наприкінці липня може оголосити мораторій на виплати у разі відсутності прогресу в переговорах з кредиторами, для чого у Кабінету міністрів є повноваження згідно з чинним з 17 червня законом. Однак згодом сторони переговорного процесу оприлюднили спільну заяву про прогрес і укладення угоди про конфіденційність, а 24 липня Мінфін виплатив купон за євробондами на 120 млн дол.

Наприкінці минулого тижня агентство Bloomberg з посиланням на свої джерела повідомило, що кредитори погодилися на списання 5% основної суми боргу за єврооблігаціями, і Україна запропонувала провести прямі переговори у перший тиждень серпня.

4 серпня Міністерство фінансів України направило оновлену пропозицію Комітету кредиторів щодо реструктуризації суверенного і гарантованого державою боргу, назвавши поточний тиждень вирішальним для переговорів. Мінфін також запропонував зустрітися на вищому рівні у Лондоні 6 серпня. Проте у відповідь Комітет кредиторів назвав нову пропозицію України неприйнятною і засумнівався у можливості зустрічі 6 серпня.

За пропозицією українського Мінфіну зустріч перенесено на 10-11 серпня поточного року.