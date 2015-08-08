Викупити український підрозділ UniCredit може російська "Альфа-Груп"
01:52, 08 серпня 2015Фінанси
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Міжнародна фінансова група UniCredit розпочала ексклюзивні 3-місячні переговори про можливий продаж свого українського підрозділу.
Можливим покупцем є ABH Holdings / business.ua
Про це повідомляється в прес-релізі UniCredit.
Потенційним покупцем є компанія з Люксембургу ABH Holdings SA, яка входить в російську "Альфа-Груп".
У відповідному меморандумі про взаєморозуміння йдеться про можливість обміну на міноритарний пакет акцій в ABHH.
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Раніше УНІАН повідомляв, що Міжнародна фінансова група UniCredit продасть дочірній банк в Україні, що входить в групу найбільших за активами, - UniCredit Bank до кінця року.
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