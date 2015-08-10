Фонд гарантування завершив масові виплати вкладникам банку "Надра"

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб завершив масові виплати вкладникам ліквідовуваного банку «Надра», які здійснювалися з 12 червня до 23 липня 2015 року через відділення «Райффайзен банку Аваль».

За інформацією на сайті фонду, в подальшому виплати вкладникам здійснюватимуться за результатами розгляду їхніх індивідуальних письмових звернень до фонду.

При цьому фонд повідомив, що вкладники, які розмістили свої кошти на депозитах банку «Надра» за акцією «Спекотна пора», яка тривала з 1 липня 2014 року, отримуватимуть свої кошти через банки-агенти, про які фонд повідомить додатково.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України 4 червня пнрийняв рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку «Надра» на пропозицію Фонду гарантування вкладів фізосіб.

З 6 лютого у банку працювала тимчасова адміністрація фонду на підставі рішення НБУ про визнання банку неплатоспроможним.

Фонд розпочав виплати вкладникам банку «Надра» через установи восьми банків, включаючи «Укргазбанк», «Укрсоцбанк», «ПриватБанк», «Кредит Дніпро», «ПУМБ», «Михайлівський», «Діамантбанк», «Восток», з 21 квітня.

Читайте такожФонд гарантування розраховує на 50 мільярдів від продажу активів банків-банкрутівІз 30 травня фонд призупинив виплати для завершення формування переліку вкладників, які мають право на відшкодування в період ліквідації банку.

З 12 червня фонд відновив виплати через відділення «Райффайзен банку Аваль».

Банк «Надра» працював на ринку України з 1993 року і входив у групу найбільших за обсягом активів. Основним власником банку є структура Group DF Дмитра Фірташа, компанія Centragas Holding AG (89,9659% акцій банку, Австрія).

У 2014 році банк отримав 1,041 млрд грн збитку, тоді як 2013 рік банк закінчив з прибутком 2,374 млн грн.