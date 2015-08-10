Гривня на міжбанку знизилася до 21,45 за долар

У понеділок, 10 серпня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів установилися на рівні 21,27/21,45.

Про це УНІАН повідомив дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро знаходяться на рівні 23,3180/23,5150, до російського рубля – на рівні 0,3290/0,3320.

Читайте такожНБУ в липні купив на міжбанку $ 88,9 мільйонів більше, ніж продавЗа даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:00 установився на рівні 21,4315 грн/дол., на цей час було укладено 18 угод на суму 6,61 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 7 серпня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середини торгів установилися на рівні 21,05/21,15.