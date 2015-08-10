Кабмін припускає зростання ВВП України у 2016 році на 2% та інфляцію в 12%

Кабінет міністрів України розглядає два сценарії розвитку економічної ситуації в Україні, і прогнозує за оптимістичним сценарієм зростання економіки країни за підсумками 2016 року на 2%, за песимістичним – падіння на 0,3%.

Про це йдеться в постанові уряду №558, опублікованій на веб-порталі.

При цьому рівень інфляції (грудень до грудня) за оптимістичним сценарієм становитиме 12%, за песимістичним – 14,7%.

Читайте такожМінфін пропонує встановити чіткі умови коригування бюджетуФонд заробітної плати у 2016 році оцінюється за оптимістичним сценарієм 589,1 млрд грн, за песимістичним – 579,1 млрд грн за номінальної зарплати в 4857 грн і 4821, грн відповідно.

Рівень безробіття за оптимістичним сценарієм у 2016 році прогнозується на рівні 10,4%, за песимістичним - 10,8%.