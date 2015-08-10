В Україні заборгованість із зарплати досягла 2 мільярдів гривень

Про це повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики з посиланням на очільника відомства Павла Розенка.

«На сьогодні по Україні заборгованість з виплати заробітної плати досягла позначки 2 млрд грн. Це ненормальний процес, коли порушується основне соціальне право українця. Безумовно, є негативні процеси, пов'язані з ситуацією на сході України, де підприємства, на жаль, об'єктивно не можуть розраховуватися зі своїми працівниками. Але є й інша складова - несумлінність роботодавців, які, прикриваючись військовими діями, порушують права громадян», - йдеться в повідомленні.

Ще однією причиною високої заборгованості із заробітної плати, за словами міністра, був мораторій на перевірки бізнесу з боку державних органів, що діяв до 1 липня цього року.

«Проте Верховна Рада України цей мораторій не продовжила, і з 1 липня його скасовано. Міністерство соціальної політики зараз обіймає абсолютно жорстку позицію - ми оголошуємо війну недобросовісним роботодавцям, які порушують конституційні права громадян», - цитує Розенка прес-служба.

Міністр також підкреслив, що за порушення законодавства у сфері оплати праці передбачена не лише адміністративна, а й кримінальна відповідальність.

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Як повідомляв УНІАН, заборгованість з виплати заробітної плати в Україні у червні зросла порівняно з травнем на 5,8%, і на 1 липня становила 1,9 млрд грн. Порівняно з початком року борги із зарплати зросли на 45,1%. Десь 1,44 млрд грн, або 75% обсягу заборгованості, складають борги економічно активних підприємств. У регіональному розрізі найбільші обсяги заборгованості сформовані у Донецькій (423 млн грн), Луганській (451 млн грн), Харківській (162 млн грн) та Київській (122 млн грн) областях.