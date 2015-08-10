Два сценарії для економіки України від Кабміну: з 2017 року тільки зростання

Кабінет міністрів України розглядає два сценарії розвитку економічної ситуації в Україні, і прогнозує зростання економіки країни в 2017-2019 роках за оптимістичним сценарієм на 3,5-4%, за песимістичним – на 1-3%. Про це йдеться у постанові уряду №558, опублікованій на веб-порталі.

Зокрема, за оптимістичним сценарієм зростання економіки становитиме в 2017 році 3,5%, а в 2018 і 2019 – 4%. За песимістичним сценарієм – у 2017 році зростання становитиме 1%, у 2018 і 2019 – 3%.

Раніше Кабмін прогнозував за оптимістичним сценарієм зростання економіки країни за підсумками 2016 року на 2%, за песимістичним – падіння на 0,3%.

Як повідомляв УНІАН, на початку поточного року Кабмін розглядав три сценарії розвитку економіки України у 2015 році і допускав за найбільш песимістичним сценарієм падіння економіки на 11,9% за інфляції 42,8%. За прогнозами міжнародних фінансових організацій, падіння економіки України у 2015 році становитиме близько 9%.