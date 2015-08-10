В Україні з'явився фіскальний бізнес-омбудсмен

Про це в ході брифінгу в Києві повідомив голова ДФС Роман Насіров.

«ДФС запроваджує інститут уповноваженого з питань підприємництва. Це буде ще один інструмент спілкування з бізнесом, - зазначив Насіров. – На цю посаду призначено Тараса Качку».

При цьому Насіров наголосив, що діяльність уповноваженого не створюватиме конкуренції вже існуючому офісу бізнес-омбудсмена, який створено за рішенням уряду і почав роботу в травні поточного року.

«Бізнес-омбудсмена ми жодною мірою не дублюватимемо. У нас є питання, які ми вирішуємо з платниками податків, підприємцями і бізнесом. При цьому є не тільки скарги, а є ще конструктивні пропозиції – нових сервісів, нових способів. Питань багато – від повернення ПДВ та переплати податку на прибуток до тих ініціатив, які подаються асоціаціями, окремими бізнесменами», - сказав Насіров. При цьому він зазначив, що можливо робота офісу уповноваженого при ДФС увіллється в роботу офісу бізнес-омбудсмена.

Як повідомляв УНІАН, у травні в Україні розпочав роботу офіс і Рада бізнес-омбудсмена, покликаний приймати і розглядати скарги бізнесу, що працює в Україні, на дії влади і роботу державних компаній.

Ідея відкриття в Україні офісу бізнес-омбудсмена як представника інтересів бізнесу в органах влади була озвучена навесні 2014 року. На грудень 2014 року було сформовано попередній набір функцій, якими планували наділити бізнес-омбудсмена, а також набір вимог до кандидатури бізнес-омбудсмена. 22 грудня 2014 року на цю посаду було призначено литовця Альгірдаса Шемету, який раніше обіймав посаду єврокомісара.