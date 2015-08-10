Офіційний курс російського рубля впав до п'ятимісячного мінімуму

Новий робочий тиждень почалася падінням курсу російського рубля. За підсумками ранкових торгів на Московській біржі офіційний курс євро вперше більш ніж за п'ять місяців перевищив 70 руб. — з 11 серпня 2015 року він встановлений ЦБ на рівні 70,754 руб., що на 94,51 коп. вище попереднього показника.

В останній раз вище 70 руб. офіційний курс євро піднімався 26 лютого, пише РБК.

Одночасно з цим офіційний курс долара зріс на 65,78% і вперше з 14 лютого 2015 року піднявся вище 64 руб. З 11 серпня курс долара визначено ЦБ в 64,4977 руб.

Під час сьогоднішніх торгів на Московській біржі курс долара досяг позначки в 64,689 руб., що на 64,4 коп. вище за рівень закриття п'ятничних торгів. Курс євро піднімався до 70,95 руб., що на 78,8 коп. вище за рівень закриття попередніх торгів.

Аналітики пов'язують зниження курсу рубля з низьким рівнем цін на нафту. У ході сьогоднішніх торгів на біржі ICE вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent з поставкою в жовтні 2015 року коливається в районі $49 за бар.

До 13:10 мск вартість долара на Московській біржі становила 64,278 руб., євро — 70,342 руб.