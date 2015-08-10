Путін похвалив російський Центробанк за долар по 64 рублі

Президент Росії Володимир Путін на зустрічі з главою Центробанку Ельвірою Набіулліною заявив, що регулятор зробив "велику роботу по стабілізації рубля і його зміцнення", передає Російська служба ВВС.

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"Центральний банк багато робить для зміцнення національної валюти, у всякому разі для того, щоб вона відчувала себе стабільно, щоб так само стабільно відчувала себе наша фінансова система в цілому. Бачу, як наполегливо ви йдете цим шляхом", - сказав Путін.

Раніше в понеділок ЦБ вперше з лютого встановив офіційний курс євро на наступний день на рівні вище 70 рублів (70,75), а курс долара - вперше за останні п'ять місяців вище 64 рублів (64,49).