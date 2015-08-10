Українцям обіцяють інфляцію нижче 10% з 2017 року

Про це йдеться у постанові уряду №558, оприлюдненій на веб-порталі.

Зокрема, за прогнозами уряду, інфляція у 2017 році (грудень до грудня) становитиме за оптимістичними оцінками 8,1%, за песимістичними - 10,3%. У 2018 році: за оптимістичним сценарієм інфляція становитиме 5,5%, за песимістичним - 7,6%. У 2019 році показники становитимуть відповідно 5,2% і 5,8%.

Також Кабмін спрогнозував рівень інфляції (грудень до грудня) за підсумками 2016 року за оптимістичним сценарієм - 12%, за песимістичним - 14,7%.

При цьому, за оцінками уряду, прибуток підприємств у 2017 році за оптимістичними оцінками становитиме 538,2 млрд грн, за песимістичними – 457,3 млрд грн, у 2018 році – 626,8 млрд грн за оптимістичними оцінками і 556,6 млрд грн - за песимістичними. У 2019 році прогноз прибутку підприємств становить 707,5 млрд грн і 630,9 млрд грн, залежно від оцінки.

Фонд оплати праці за оптимістичними оцінками у 2017 році становитиме 662,1 млрд грн, у 2018-му – 731,7 млрд грн, у 2019-му – 795,7 млрд грн. За песимістичними оцінками цей показник становитиме 648,1 млрд грн, 710 млрд грн і 769,4 млрд грн у період з 2017 по 2019 роки.

Середня зарплата у 2017-2019 роках зросте в середньому на 1300 грн за оптимістичними оцінками - від 5563 грн у 2017 році до 6867 грн у 2019-му. За песимістичними оцінками цей показник становитиме 5469 грн у 2017 році і 6713 грн - у 2019-му.

Рівень безробіття у період з 2017 по 2019 році за оптимістичними оцінками становитиме від 9,2% у 2017 році до 7,7% - у 2019-му. За оптимістичними оцінками - від 10,2% до 9%.

Читайте такожКабмін припускає зростання ВВП України у 2016 році на 2% та інфляцію в 12%

Раніше Кабінет міністрів України спрогнозував зростання економіки країни у 2017-2019 роках за оптимістичним сценарієм на 3,5-4%, за песимістичним - на 1-3%.

На початку поточного року Кабмін розглядав три сценарії розвитку економіки України у 2015 році і припускав за найбільш песимістичним сценарієм падіння економіки на 11,9% за інфляції 42,8%. За прогнозами міжнародних фінансових організацій, падіння економіки України у 2015 році становитиме близько 9%.