У Росії прискорилося падіння економіки

Зниження ВВП РФ, за попередньою оцінкою, у другому кварталі прискорилося до 4,6% у річному вираженні з 2,2% у першому, повідомив у понеділок Росстат, пише Прайм.

"Росстат здійснив попередню оцінку, на основі наявної інформації, динаміки валового внутрішнього продукту у другому кварталі 2015 року. Індекс фізичного обсягу валового внутрішнього продукту у другому кварталі 2015 року щодо відповідного періоду 2014 року, за попередньою оцінкою, склав 95,4%", - йдеться в повідомленні Росстату.

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Таким чином, зниження ВВП у другому кварталі виявилося більшим за попередній прогноз Мінекономрозвитку, який становив 4,4%. Як говорив в кінці липня глава МЕР Олексій Улюкаєв, у першому півріччі міністерство прогнозує спад ВВП РФ на 3,4%.

Офіційний прогноз Мінекономрозвитку Росії на поточний рік виходить зі спаду ВВП на 2,8%, проте Улюкаєв не виключає, що падіння може бути трохи меншим - 2,5%. Міністр очікує закінчення рецесії в РФ з кінця третього кварталу поточного року і початку зростання в четвертому кварталі.