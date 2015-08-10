Нацбанк не має документів про фінансування "Фінбанком" терористів

17:34, 10 серпня 2015
Фінанси
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Національний банк України не отримував документально підтверджених відомостей про причетність "Фінбанку" до фінансування терористичних угруповань.

НБУ

Про це повідомили у прес-службі НБУ у відповідь на запит УНІАН.

"Наразі документально підтверджені відомості про причетність "Фінбанку" до фінансування терористичних угруповань, про що, зокрема, наголошувалося у публічній заяві народного депутата Юрія Берези, в Національному банку відсутні", - йдеться у повідомленні.

Також регулятор запевнив, що у разі отримання документів, які б свідчили про протиправну діяльність "Фінбанку", НБУ розгляне питання про проведення позапланової перевірки банку, за результатами якої можливе застосування до банку адекватних заходів впливу у разі виявлення порушень у сфері фінансового моніторингу або здійснення ризикової діяльності.

Як повідомляв УНІАН, відповідно до публічної заяви народного депутата України, почесного командира полку "Дніпро-1" Юрія Берези, за підсумками розслідування внутрішньої служби безпеки полку встановлено, "Фінбанк" (м. Одеса) бізнесмена Олександра Грановського пов'язаний злідером терористичного угруповання "Оплот" Євгеном Жиліним, що воює на боці так званої "ДНР", і продовжує фінансування цього угруповання на даний час.

Наприкінці березня цього року Служба безпеки України спільно з прокуратурою Харківської області виявила і ліквідувала канал фінансування терористичних організацій так званих "ДНР" і "ЛНР", організований лідером "Оплоту" Жиліним. Спільники Жиліна були затримані під час спроби переміщення грошей через державний кордон України до РФ, сам Жилін оголошений у розшук, слідство триває.

Національний банк України 20 травня оштрафував акціонера одеського "Фінбанку" Грановського, який у жовтні 2014 року уклав непублічну угоду з колишнім контролером банку Борисом Кауфманом та дістав контроль у розмірі 80% капіталу банку без отримання на це згоди регулятора.

На початку червня банк повідомив у системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку, що Грановський придбав контрольний пакет акцій "Фінбанку", в результаті чого його частка в капіталі банку зросла до 73%.

"Фінбанк" (м. Одеса) працює на ринку України з 1993 року та входить до групи середніх за активами фінустанов. Наприкінці минулого року банк заявив про закриття усіх відділень, крім Одеського.

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