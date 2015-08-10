У Генпрокуратурі розповіли, скільки мільйонів "сім'ї" Януковича заблоковано в Євросоюзі

Генеральна прокуратура України продовжує залучати міжнародні організації до пошуку та блокування активів колишніх високопосадовців.

Головне слідче управління ГПУ здійснює досудове розслідування у кримінальних провадженнях стосовно низки колишніх високо посадовців та наближених до них осіб.

Про це повідомила прес-служба ГПУ, пише Тиждень.ua.

Зокрема, у повідомленні йдеться, що в березні та квітні 2014 року за зверненням ГПУ Євросоюз застосував до цих осіб обмежувальні санкції.

За наслідками запроваджених санкцій станом на жовтень 2014 року та на цей час заблоковано кошти таких осіб:

Миколи Азарова в сумі $0,5 млн (Ліхтенштейн);

Юрія Іванющенка в сумі $258 тис. (Кіпр), $30,82 млн, 1,8 млн швейцарських франків (Латвія), 72 млн швейцарських франків (Швейцарія);

Олександра Клименка в сумі $26,5 млн (Ліхтенштейн);

Андрія Клюєва в сумі 315 тис. євро (Австрія), $9 тис. (Австрія), 13 млн швейцарських франків (Швейцарія);

Сергія Клюєва в сумі 451 тис. євро (Австрія), 13 млн швейцарських франків (Швейцарія), 675 тис. євро (Великобританія);

Сергія Курченка в сумі $1,5 тис. (Латвія), $40 тис. та 775 євро (Кіпр), 0,2 млн швейцарських франків (Швейцарія), активи в сумі 235 тис. євро (Австрія);

Олександра Януковича (активи компанії «Мако») в сумі 2,5 млн швейцарських франків (Швейцарія);

Сергія Арбузова в сумі $49,5 млн (Латвія).

Крім того, під час досудового розслідування кримінальних проваджень за запитами ГПУ накладено арешт на рахунки Юрія Іванющенка в сумі 1,8 млн швейцарських франків та $30,82 млн, а також Сергія Арбузова на суму понад $33,5 млн.

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«Слідчими вживаються передбачені законодавством заходи з метою накладення арешту на інші заблоковані кошти шляхом направлення міжнародних правових доручень. Крім цього, триває робота із залученням міжнародних організацій щодо відшукання та блокування активів колишніх високопосадовців», – йдеться у повідомленні ГПУ.

Також у ГПУ повідомили, що арешт із закордонних рахунків вищезгаданих осіб протягом останнього року не знімався.