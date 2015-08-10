Гривневі депозити знову "йдуть" із банків

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Згідно з даними НБУ, відплив депозитів в іноземній валюті у липні прискорився до 3,6% з 1,4% місяцем раніше, а їх залишок на 1 серпня становив 15,1 млрд дол.

Динаміка депозитів з початку року також залишається негативною, у тому числі обсяг гривневих депозитів у січні-липні знизився на 2,9%, валютних - на 22,2%.

Залишки за гривневими кредитами знизилися на 0,7% у липні і на 10,6% з початку року - до 485,2 млрд грн.

Залишки за валютними кредитами у липні скоротилися на 0,8%, з початку року - на 13,9%, до 25,8 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, обсяг гривневих депозитів в українських банках у червні зріс на 3,8% - до 359,4 млрд грн, при цьому зростання було зафіксоване третій місяць поспіль. Тенденція скорочення депозитів у валюті у червні сповільнилася, а їх обсяг скоротився на 1,4% - до 15,6 млрд дол.

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У 2014 року обсяг депозитів знизився на 13,7% у національній валюті - до 364,5 млрд грн і на 37,2% в іноземній валюті - до 19,4 млрд дол.