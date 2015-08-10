Монетарна база в липні зросла на 0,6%, грошова маса знизилася на 0,9%

Обсяг монетарної бази в Україні в липні збільшився на 0,6% - до 332,3 млрд грн, тоді як обсяг грошової маси – знизився на 0,9%, до 966,4 млрд грн, повідомляється на сайті Національного банку України.

За інформацією регулятора, з початку року монетарна база знизилася на 0,3%, тоді як грошова маса за цей період збільшилася на 1%.

Обсяг готівки поза банками в липні знизився на 0,7%, при цьому з початку року зафіксовано збільшення показника на 0,4% - до 284,2 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, обсяг монетарної бази в Україні в січні-червні знизився на 0,8% - до 330,4 млрд грн, тоді як грошова маса за цей період збільшилася на 1,9% - до 974,5 млрд грн.

У 2014 році грошова маса збільшилася на 44,851 млрд грн, або на 4,9%, - до 953,846 млрд грн, монетарна база - на 8,5%, або на 26,055 млрд грн, - до 333,194 млрд грн.