Нацбанк після зміцнення напередодні знову опустив офіційну гривню

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 11 серпня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2126.2951 (10 серпня – 2108.9882)

100 EUR – 2330.4194 (10 серпня – 2307.4440)

10 RUR – 3.2967 (10 серпня – 3.3036)

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 10 серпня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 21,30/21,45 грн/дол.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 23,3420/23,5040 грн/євро, по відношенню до російського рубля – на рівні 0,3320/0,3340 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 21,2630 грн/дол., до цього часу було укладено 478 угод на суму 310,48 млн дол.