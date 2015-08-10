ЗМІ: Ципрас хоче скасувати депутатські пільги і скоротити зарплати міністрам

"Політична система повинна реагувати на настрої суспільства", - сказав прем'єр-міністр країни Алексіс Ципрас, передає українська редакція "Німецької хвилі".

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Прем'єр також зазначив, що відповідний законопроект буде ухвалено для "усунення податкових пільг депутатів та раціоналізації зарплат міністрів, керівників державних організацій і незалежних органів". За його словами, ця політична ініціатива матиме не лише економічний ефект, а й символічне значення.

За інформацією грецького інформагентства ANA, законодавці більше не матимуть 25-відсоткової пільги при оподаткуванні заробітної платні, також скасують пільги щодо оподаткування доходів за участь в роботі парламентських комітетів. Зарплати міністрів, молодших міністрів та інших високопосадовців планують скоротити на 15%.

Як повідомляв УНІАН, Греція та її міжнародні кредитори близькі до укладення угоди щодо третьої програми фінансової допомоги.