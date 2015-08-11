Влада Китаю знизила курс юаня до рекордного рівня через економічний негатив

Влада Китаю на тлі слабких економічних показників зважилася на девальвацію національної валюти на 1,9%, передає Reuters з посиланням на повідомлення Народного банку Китаю.

Bloomberg назвав це зниження "рекордним" одноденним з моменту уніфікації в КНР в 1994 році офіційного і ринкового обмінного курсів.

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У липні експорт із Китаю скоротився на 8,3% через зниження попиту в Європі, США і Японії - ключових партнерів країни. Крім того, імпорт знизився на 8,1%, а зовнішньоторговельний дефіцит склав $43 млрд.

Регулятор встановив так званий «середній обмінний курс юаня до долара на рівні 6,2298 проти 6,1162 у понеділок, 10 серпня.