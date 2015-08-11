Влада Китаю знизила курс юаня до рекордного рівня через економічний негатив
Народний банк КНР заявив, що міра була одноразовою.
Влада Китаю на тлі слабких економічних показників зважилася на девальвацію національної валюти на 1,9%, передає Reuters з посиланням на повідомлення Народного банку Китаю.
Bloomberg назвав це зниження "рекордним" одноденним з моменту уніфікації в КНР в 1994 році офіційного і ринкового обмінного курсів.
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У липні експорт із Китаю скоротився на 8,3% через зниження попиту в Європі, США і Японії - ключових партнерів країни. Крім того, імпорт знизився на 8,1%, а зовнішньоторговельний дефіцит склав $43 млрд.
Регулятор встановив так званий «середній обмінний курс юаня до долара на рівні 6,2298 проти 6,1162 у понеділок, 10 серпня.