Набули чинності нові санкції США проти Росії (список)

Таким чином, санкції набули чинності. Про це у Facebook повідомив посол України в США Валерій Чалий.

До розширеного санкційного списку увійшли:

— 7 фізичних осіб та 6 компаній, які ухилялися від запроваджених санкцій (у т. ч. пов'язаних з Р. Тимченком, Б. Ротенбергом і концерном "Калашніков");

— 2 російські компанії, які залучені у військово-промисловий комплекс РФ;

— 4 колишніх українських чиновника і їх прихильники, які причетні до викрадення державних активів і зловживань на державній службі;

— афілійована з Олександром Януковичем (старший син четвертого президента України Віктора Януковича) компанія - ЗАТ "МАКО Холдинг";

— 5 операторів кримських портів і 1 кримський оператор поромних перевезень;

— 35 компаній, які контролюються раніше внесеними перелік санкцій особами, а також ті, понад 50% капіталу яких контролюють російські "Внєшекономбанк" і "Роснєфть".

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"Шляхом розширення переліку санкцій стосовно окремих українських високопосадовців часів злочинного режиму В.Януковича та осіб, причетних до незаконної анексії Криму, Сполучені Штати підтверджують свою відданість раніше запровадженим санкціям та демонструють єдність міжнародної коаліції проти російської агресії на території України. США підтверджують готовність уважно відстежувати, упереджувати та оперативно ліквідовувати усі можливі схеми уникнення санкцій (у т.ч. спроби обійти систему SWIFT під час здійснення операцій з компаніями, розміщеними на території Криму)", — йдеться в документі.

За словами Чалого, однією з цілей розширення санкційного списку є узгодження існуючих обмежень з іншими членами міжнародної коаліції країн.

Штати ввели щодо Росії вже кілька пакетів економічних санкцій відносно цілих секторів російської економіки, а також санкції стосовно окремих осіб і підприємств, через окупацію Росією українського Криму і заяви про його анексію, а також через агресію Росії на сході України.