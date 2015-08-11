"Укргазпромбанк" продано арабській компанії Primestar Energy FZE

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 7 серпня продав неплатоспроможний «Укргазпромбанк» арабській компанії Primestar Energy FZE, повідомляється на сайті фонду.

Читайте такожАнтимонопольний комітет дозволив арабській компанії купити акції "Укргазпромбанку"За інформацією фонду, продаж проведено в цілому, включаючи зобов'язання перед вкладниками і кредиторами.

Договір передбачає обов'язок інвестора привести діяльність «Укргазпромбанку» у відповідність з вимогами законодавства. Зокрема, показники платоспроможності та ліквідності банку мають бути відновлені впродовж 30 днів, а завершення процедури капіталізації банку - підтверджено інспекційною перевіркою Національного банку України. Для контролю за цим процесом Фонд гарантування призначив свого куратора в банк Вікторію Степанець.

Також повідомляється, що всі вкладники «Укргазпромбанку», включаючи юридичних осіб і фізосіб, які володіють вкладами понад 200 тис. грн, зможуть повернути свої вклади у встановлені договорами терміни, але не раніше приведення діяльності банку у відповідність з вимогами законодавства.

Крім цього, фонд відзначає, що завдяки проведеному продажу він не буде витрачати кошти для виплати відшкодування вкладникам банку, поповнить свої ресурси за рахунок надходжень від продажу акцій, а також вже одержав від інвестора відшкодування витрат на здійснення тимчасової адміністрації.

Фонд відзначає, що укладення подібної угоди з іноземним інвестором стало другим упродовж одного місяця, що підтверджує його прогнози про початок процесу відновлення банківської системи України та економіки в цілому.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 7 квітня ввів тимчасову адміністрацію в «Укргазпромбанк» на підставі рішення Національного банку України про визнання банку неплатоспроможним. 9 липня Фонд гарантування продовжив тимчасову адміністрацію в «Укргазпромбанку» до 7 серпня включно.

«Укргазпромбанк» працював на ринку України з 27 березня 1996 року і входив до групи невеликих фінустанов. Один із основних власників банку львівський бізнесмен Іван Діяк - в минулому народний депутат України і радник президента Віктора Ющенка, а також колишній радник голови правління НАК «Нафтогаз України».

22 липня Антимонопольний комітет України дозволив арабській компанії Primestar Energy FZE придбати більш як 50% акцій неплатоспроможного «Укргазпромбанку». Компанії групи Primestar спеціалізуються на управлінні корпоративними правами, а також сировинних матеріалах для гідроелектричної, газової промисловості та електропромисловості у всьому світі, включаючи торгівлю вугіллям, сирою нафтою, сталлю, сировинними матеріалами для електростанцій.