Російський рубль відновив падіння

На відкритті торгів 11 серпня на Московській біржі курс рубля знижується по відношенню до долара і євро.

Так, курс долара зміцнився на 41 коп., до 63,22 руб., курс євро виріс на 45 коп., до 69,68 руб.

Читайте такожУ Росії прискорилося падіння економікиЗниження рубля пов'язане з черговим падінням цін на нафту, що сталося на тлі новин з Китаю. Центробанк КНР 11 серпня провів 2% девальвацію юаня, намагаючись стимулювати зростання економіки, що сповільнилось до мінімального за десятиліття темпу. Одномоментне зниження курсу китайської нацвалюти стало "рекордним" з моменту уніфікації в КНР в 1994 році офіційного і ринкового обмінного курсів. Після девальвації курс юаня впав до майже трирічного мінімуму.