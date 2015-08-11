У Гонтаревої призначили головного інспектора по банках

Департамент інспектування банків Національного банку України з 11 серпня очолила Тетяна Лебединець, яка до призначення в НБУ займала посаду заступника голови правління державного «Укргазбанку».

Як повідомляється на сайті НБУ, Лебединець має 18-річний досвід роботи в банківській системі, в тому числі на керівних посадах в підрозділах аудиту в банках «Австрія Кредитанштальт Україна», «Райффайзен Банк Аваль», «Правекс Банк».

Нацбанк повідомляє, що в обов'язки Лебединець буде входити організація, координація і контроль інспекційних перевірок банків, розробка та вдосконалення методичної бази інспекційних перевірок банків, а також підготовка інформації про факти, які можуть містити ознаки порушень, та її надання в правоохоронні органи.

Коментуючи призначення, перший заступник голови НБУ Олександр Писарук зазначив, що пошук кандидата на цю посаду тривав досить довго. «Ми шукали професіонала з системним мисленням, здатного виступити агентом змін і запропонувати сучасні підходи до результативного здійснення інспекційних перевірок банків. Зараз ми вітаємо на посаді керівника Департаменту інспектування банків Тетяну Лебединець і впевнені, що її досвід, знання і свіжі ідеї допоможуть підвищити ефективність цього важливого напряму роботи банківського регулятора», - наводяться в повідомленні слова Писарука.

Як повідомляв УНІАН, Департамент банківського нагляду Національного банку України з 10 червня очолила Катерина Рожкова, яка з 2013 року обіймала посаду заступника голови правління «Платинум Банку», в тому числі з 2014 року до призначення в НБУ виконувала обов'язки голови правління.

НБУ приступив до внутрішньої реорганізації з 1 грудня минулого року. Голова НБУ анонсувала «драматичні» кадрові перестановки в Нацбанку, оскільки багато процесів потребують удосконалення, а кількість персоналу в п'ять разів перевищує штат порівнянного за розміром країни і виконуваних функцій центробанку.