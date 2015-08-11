Гривня на міжбанку знизилася до 21,65 за долар

У вівторок, 11 серпня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 21,45/21,65 грн/дол., УНІАН повідомив дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро на рівні 23,6440/23,8640 грн/євро, щодо російського рубля – на рівні 0,3370/0,3400 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 13:00 встановився на рівні 21,3609 грн/дол., на цю годину було укладено 230 угод на суму 96,29 млн дол.