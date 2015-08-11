Капітал українських банків шостий місяць поспіль залишається нижче встановленого мінімуму

Норматив достатності (адекватності) регулятивного капіталу банківської системи України в липні знизився на 1 п. п. – до 8,03%, при цьому значення показника шостий місяць поспіль залишається нижчим за встановлений Національним банком мінімально допустимий показник цього нормативу (10%).

Про це свідчать значення економічних нормативів за системою українських банків на 1 серпня, опубліковані на сайті регулятора.

За інформацією НБУ, регулятивний капітал банківської системи в липні знизився на 11,675 млрд грн, або на 10,7%, – до 97,783 млрд грн.

Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента в липні знизився на 0,19 в.п. – до 23,08% і залишається близьким до встановленого НБУ значення гранично допустимого максимального значення на рівні 25%.

Також наближається до граничного максимуму значення нормативу великих кредитних ризиків, який не повинен перевищувати 8-кратний розмір регулятивного капіталу банку. В липні значення цього нормативу зросло на 101,89 п. п. – до 675,06%.

Крім того, наближається до граничного максимуму значення запровадженого в червні цього року нормативу максимального розміру кредитного ризику за операціями з пов'язаними з банком особами, який має становити не більш як 25%. У липні значення цього нормативу зросло на 2,86 п. п. – до 20,26%.

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Як повідомляв УНІАН, норматив достатності (адекватності) регулятивного капіталу банківської системи України у лютому цього року подолав встановлене НБУ мінімально допустиме значення в 10%, знизившись до 7,37% на 1 березня.

До цієї дати НБУ зобов'язав банки провести оцінку за всіма активними банківськими операціями і сформувати резерви в повному обсязі, одночасно звільнивши банки від заходів впливу за порушення ряду нормативів і зобов'язавши банки поетапно усунути ці порушення.

Зокрема, українські банки повинні усунути проблему від'ємного значення капіталу за результатами повторного стрес-тестування в рамках програми з Міжнародним валютним фондом до кінця листопада 2015 року по перших 10 банків, до кінця січня 2016 року – за наступними десятьма.

НБУ почав повторне стрес-тестування 20 діючих банків з групи найбільших за активами, в тому числі діагностичне обстеження перших 10 банків, з 20 квітня, наступних 10 банків - з 1 червня. За словами першого заступника голови НБУ Олександра Писарука, докапіталізація банків за результатами діагностики проводитиметься в рамках попередньо розроблених банками планів, узгоджених з НБУ.