Держфінмоніторинг заблокував понад 2 мільярди за підозрою у фінансуванні тероризму

Державна служба фінансового моніторингу України протягом березня 2014 - липня 2015 року для блокування коштів осіб, що підозрюються у фінансуванні тероризму (сепаратизму), прийняла 540 рішень про зупинення фінансових операцій, у результаті чого заблоковано кошти в еквіваленті 2,17 млрд грн.

Про це повідомили в прес-службі Держфінмоніторингу на запит УНІАН.

За інформацією прес-служби, всього за цей період Держфінмоніторинг підготував і направив до Служби безпеки України 102 матеріали щодо фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з фінансуванням тероризму (сепаратизму).

Як приклад служба нагадала, що у травні 2015 року виявила і заблокувала на рахунках 13 чиновників так званих «ЛНР» і «ДНР» кошти на загальну суму 28,54 млн грн.

Держфінмоніторинг запевнив, що виявлення осіб і фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з фінансуванням тероризму (сепаратизму), є одним з пріоритетних напрямків його роботи.

Як повідомляв УНІАН, відповідно до публічної заяви народного депутата України, почесного командира полку «Дніпро-1» Юрія Берези, за підсумками розслідування внутрішньої служби безпеки полку у вересні буде оприлюднено дані як мінімум про п'ять українських фінустанов, які підозрюються у фінансуванні терористів на сході України і пов'язані з колишнім керівництвом країни.

За словами Берези, полк змушений проводити такі розслідування своїми силами через недостатні зусилля у цьому напрямку Національного банку і фіскальних органів, а також через корупцію в судовій системі.

Читайте такожНацбанк не має документів про фінансування "Фінбанком" терористів

Національний банк не погодився з обинуваченнями депутата, повідомивши, що, починаючи з 2014 року, активізував роботу щодо запобігання використання банківської системи для легалізації кримінальних доходів та недопущення вчинення клієнтами банків ризикових фінансових операцій і за результатами цієї роботи вивів з ринку 7 банків, застосував 115 фінансових санкцій та інші заходи впливу.

У свою чергу, Служба безпеки України повідомила про розслідування за період з лютого 2014 по кінець липня 2015 року 188 кримінальних справ за статтею Кримінального кодексу «фінансування тероризму», при цьому не повідомляючи дані про обсяги фінансування і конкретних фігурантів розслідувань, посилаючись на обмеження чинного законодавства.