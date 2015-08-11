Російський рубль прискорив падіння через дешеву нафту

На Московській біржі прискорилося зниження курсу рубля. У другій половині дня євро встановив новий рекорд, вперше більш ніж за п'ять місяців піднявшись вище 71 руб. На максимумі курс євро досяг позначки 71,1 руб., що на 1,89 руб. вище рівня закриття вчорашніх торгів. У попередній раз вище 71 руб. курс євро піднімався 25 лютого 2015 року.

Одночасно з цим курс долара піднявся до 64,164 руб., що на 1,354 руб. вище рівня закриття торгів 10 серпня, пише РБК.

Аналітики пов'язують зниження курсу рубля з падінням цін на нафту, які після вчорашнього ралі різко пішли вниз. У ході сьогоднішніх торгів на біржі ICE вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent з поставкою в жовтні 2015 року впала нижче $50 за барель. На мінімумі вартість бареля опустилася до $49,76, що більш ніж на 2% нижче рівня закриття вчорашніх торгів.

Однією з причин різкого падіння нафтових котирувань і зміцнення долара називають девальвацію китайського юаня, курс якого Народний банк КНР опустив на 1,9%, що стало найбільшим зниженням з 1994 року.

Напередодні президент РФ Володимир Путін на зустрічі з головою ЦБ Ельвірою Набіулліною заявив, що ЦБ багато робить для зміцнення національної валюти.

До 16:20 мск вартість долара на Московській біржі становила 64,1 руб., євро — 70,997 руб.

Офіційний курс долара з 12 серпня 2015 року встановлений ЦБ на рівні 63,2098 руб., офіційний курс євро становить 69,6762 руб.