У Нацбанку прогнозують стійке зниження інфляції

Національний банк України відзначає, що динаміка споживчої інфляції в останні місяці демонструє припинення впливу на ціни девальвації гривні, і очікує стійкого зниження інфляції у подальшому.

Про це повідомляється на сайті регулятора з посиланням на слова директора Департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ Сергія Ніколайчука.

Нацбанк нагадує, що споживча інфляція після досягнення максимального значення в квітні на рівні 60,9% в річному вимірі продовжує сповільнюватися, знизившись до 55,3% у липні.

На думку регулятора, зниження інфляції обумовлено стабілізацією обмінного курсу гривні, жорсткою монетарною і фіскальною політикою, а також помірним споживчим попитом.

Крім цього, в липні знизилися ціни на сирі продукти харчування завдяки значній пропозиції овочів і фруктів нового врожаю, що сприяло зниженню індексу споживчих цін за місяць на 1%.

Також Нацбанк відзначив, що сезонний фактор зіграв значну роль у зниженні цін на окремі компоненти базової інфляції, зокрема, на одяг і взуття, що зумовило зниження базового індексу споживчих цін у липні на 0,1%.

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Як повідомляв УНІАН, в Україні в липні 2015 року, порівняно з червнем, вперше з серпня 2013 року зафіксована дефляція, що становила 1%. У річному вираженні інфляція в липні сповільнилася до 55,3% до 57,5%, зафіксованих місяцем раніше. З початку року, за січень-липень, споживчі ціни в Україні зросли на 39,3%.

Національний банк України прогнозує за підсумками 2015 року інфляцію на рівні 48% і має намір досягти показника річної інфляції в 5% до 2020 року.