У першому півріччі ВВП впав на 16,3% - Мінекономрозвитку

Як повідомляється на сайті міністерства, за цей період обсяги виробництва в сільському господарстві знизилися на 9,3%, а зростання споживчих цін склало 39,3% в порівнянні з початком року (липень до грудня). Обсяги експорту товарів знизилися на 35,4%, у тому числі в РФ - в 2,2 разу. Падіння реальної заробітної плати склало 23,9%.

Також міністерство відзначає стабілізацію ситуації в економіці в останні місяці і очікує пожвавлення економічної активності у другому півріччі 2015 року. У цьому зв'язку міністерство прогнозує, що падіння ВВП за підсумками року сповільниться до 8,9%, а річна інфляція очікується на рівні 45,8% (грудень до грудня).

Як повідомляв УНІАН, падіння ВВП України в першому кварталі 2015 у порівнянні з першим кварталом 2014 (у постійних цінах 2010 року), згідно з даними Державної служби статистики України, склало 17,2%.

Спад промвиробництва в Україні в червні 2015 порівняно з червнем 2014 року сповільнилося до 18,1% з 20,7%, зафіксованих місяцем раніше.

Кабінет міністрів розглядає три сценарії розвитку економіки України у 2015 році, згідно з якими падіння ВВП країни очікується на рівні від 11,9% до 5,5%.

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Згідно з прогнозами Міжнародного валютного фонду і Європейського банку реконструкції та розвитку, ВВП України в 2015 році впаде на 9%. Світовий банк прогнозує падіння ВВП країни цього року на 7,5%.