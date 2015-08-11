Грецький парламент в четвер голосуватиме щодо нового пакету фіндопомоги

Прем'єр-міністр Алексіс Ципрас вказав у листі до парламенту, що депутати мають отримати пропозицію відповідного законопроекту сьогодні, передає українська редакція "Німецької хвилі".

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У середу грецькі парламентарі обговорять домовленості з міжнародними кредиторами, яких після 18-годинних перемовин досягли Афіни. А після дебатів депутати зможуть проголосувати щодо угоди. Глава уряду Алексіс Ципрас у своєму листі наголосив на терміновості голосування і на тому, що парламент має зібратися якогомога швидше.

Грецький уряд прагне отримати підтримку парламенту ще до зустрічі міністрів фінансів єврозони, запланованої на п’ятницю, 14 серпня. На цій зустрічі має бути ухвалене рішення щодо багатомільярдної допомоги Афінам. На початку наступного тижня за надання нових позик Греції може проголосувати Бундестаг.

Афінам необхідно отримати новий транш допомоги до 20 серпня, щоб виплатити 3,2 млрд євро боргів Європейському центробанку. Крім цього, Греція вже пропустила 2 платежі за кредитами МВФ - 30 червня та 13 липня.