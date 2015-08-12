МВФ схвалив девальвацію китайського юаня

Про це йдеться в опублікованій заяві МВФ, передає Російська служба Бі-бі-сі.

На думку МВФ, девальвація юаня дозволить ринковим механізмам відігравати більш значущу роль у визначенні обмінного курсу. При цьому в Міжнародному валютному фонді наголошують, що конкретний результат буде залежати від того, як новий механізм буде реалізований на практиці.

Читайте такожОбвал юаня спровокував чергове зниження цін на нафту

Представники МВФ вважають, що Китай повинен прагнути до переходу на плаваючий курс протягом двох-трьох років. Більш того, у МВФ упевнені, що для цього існують усі необхідні умови.

Напередодні Центробанк Китаю девальвував юань до трирічного мінімуму стосовно долара. У банку девальвацію на 1.9% назвали винятковою мірою, яка націлена на те, щоб курс обміну юаня більш точно відображав ситуацію на ринку.