У Фінляндії через зростання зовнішніх боргів почали скорочувати витрати бюджету

Міністр фінансів Фінляндії Александер Стубб заявив, що бюджет наступного року буде складено відповідно з урядовою програмою і, незважаючи на критику, заплановані скорочення не будуть скасовані, повідомляє Yle.

Стубб також зазначив, що в цілях відновлення економіки, зростання зайнятості населення і благополуччя в суспільстві необхідно провести ряд структурних реформ, одних скорочень недостатньо.

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"Ситуація у нас зараз краще, ніж була кілька років тому. Зовнішні фактори можуть мати позитивний вплив на економіку Фінляндії. Під такими факторами я маю на увазі глобальну економічну ситуацію, економіку ЄС, заходи фінансової політики Європейського центрального банку, зокрема, відсоткову ставку, і, можливо, ціни на нафту. Однак, перш за все, важливо провести великі структурні реформи, – сказав міністр фінансів.

Головна мета наступних років уряду країни – зупинити процес зростання заборгованості Фінляндії.